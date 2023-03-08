مصر والسعودية تطوران أكبر وأول شركة من نوعها في الشرق الأوسط

وقعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية لتطوير أهم مصانع البلاد.

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وقال وزير قطاع الأعمال العام: يأتي هذا التوقيع في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز فرص التعاون والشراكة مع القطاع الخاص و ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف: اتفق الجانبان على إضافة خطوط إنتاج جديدة لصناعة ألواح الزجاج المستخدمة فى خلايا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لسد احتياجات السوق المصرية فى إطار خطة الدولة فى التوسع فى هذا القطاع المهم.

وأوضح أن شركة النصر للزجاج والبلور تعد أول شركة لصناعة منتجات الزجاج فى الشرق الأوسط وحاصلة على ثلاث شهادات أيزو فى مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

وتسهم الشركة حاليا في سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزجاجية وتشهد خلال المرحلة المقبلة خطة تطوير شاملة وإضافة خطوط إنتاج جديدة لبعض المنتجات الزجاجية التى تحتاجها السوق المحلية وبعض أسواق الدول المجاورة.

المصدر: RT