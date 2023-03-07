إسبانيا والمغرب يحققان رقما قياسيا جديدا في تبادلاتهما التجارية

أظهرت بيانات الجمارك الإسبانية، أن صادرات إسبانيا إلى المغرب سجلت رقما قياسيا تاريخيا جديدا خلال عام 2022، بلغت قيمته 11.748 مليون يورو، بزيادة 23.6 %‎ عن عام 2021.

وأظهرت المعطيات الإسبانية الرسمية، أن "التجارة الثنائية بين مدريد والرباط تجاوزت، في عام 2021، مستويات ما قبل الجائحة"، مشيرة أن "الصادرات كانت أعلى بنسبة 12.4%‎ من الصادرات المسجلة في عام 2019".

وأشارت أنه "في العامين الماضيين، 2021 و2022، نمت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بشكل أسرع، وهذا يعكس الاتجاه الهبوطي في معدل التغطية في الميزانية العمومية الإسبانية، من 130.12%‎ في عام 2021 إلى 135%‎ في عام 2022".

وبلغت قيمة الواردات الإسبانية من المغرب 8692 مليون يورو في عام 2022، بزيادة 19.1%‎ عما كانت عليه في عام 2021.

وكان المغرب في المرتبة 13 بين أكبر الموردين لإسبانيا في عام 2022، بنسبة 1.9%‎ من إجمالي الواردات.

وظل معدل التغطية التجارية في التجارة المغربية الإسبانية لصالح إسبانيا، ومع ذلك، تم تسجيل اتجاه تنازلي خلال فترة الأربع سنوات بين عامي 2017 و 2020.

وأوضحت المعطيات أنه "في عام 2017، كان هذا المعدل 127.55%‎، وفي 2018 كان 122.86%‎ ، وفي 2019 كان 122.55%‎ ، وفي عام 2020 انخفض إلى 116%، ويعكس الانخفاض الحاد في معدل التغطية في عام 2020 حقيقة أن الصادرات المغربية إلى إسبانيا، وخاصة الزراعية منها، كانت أقل تأثرا بفيروس كورونا من الواردات".

كما يعتبر "المغرب الزبون التاسع لإسبانيا في عام 2022، بنسبة 3%‎ من إجمالي الصادرات والسوق الثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقبل الصين، التي تتلقى 2.1%‎ من الصادرات الإسبانية".

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المصدر: هسبريس