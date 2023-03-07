بنغلاديش.. تسليم دفعة أخرى من المعدات الروسية لـ محطة الطاقة النووية "روبور"

ذكرت صحيفة Dhaka Tribune، أنه تم تسليم دفعة أخرى من المعدات الروسية لـ محطة الطاقة النووية "روبور" في ميناء مونغلا البحري ببنغلاديش، وستصل المعدات إلى موقع المحطة في غضون يومين.

وذكرت الصحيفة أن السفينة سلمت حوالي 1.2 ألف من المعدات الصناعية، والتي يتم بناؤها بمساعدة تقنية من روسيا، و يجري حاليا تفريغ السفينة، وستصل المعدات إلى موقع بناء محطة الطاقة النووية في غضون يومين.

وبحسب الصحيفة، تم تسليم أكثر من 2.7 ألف طن من المعدات الروسية لمحطة روبور للطاقة النووية إلى بنغلاديش الشهر الماضي بواسطة سفينتين، على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وقدمت وزارة الخارجية ببنغلاديش إلى الإدارات المختصة في البلاد في يناير 2023، قائمة بـ 69 سفينة روسية ممنوعة من دخول الموانئ البحرية الوطنية وفقا للعقوبات الأمريكية أحادية الجانب، في الوقت نفسه، أبلغت وزارة الخارجية الجانب الروسي أنه يمكن تسليم البضائع بواسطة أي سفن غير مدرجة في هذه القائمة.

وأكدت السفارة الروسية في بنغلاديش سابقا، إن العقوبات الغربية لا تعني وقف استيراد البضائع الروسية إلى هذا البلد.

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المصدر: تاس