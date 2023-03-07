مستشار بايدن: من السابق لأوانه الحديث عن تأثير سقف أسعار النفط على روسيا

صرح كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين بأنه من السابق لأوانه معرفة فاعلية سياسة "سقف الأسعار" على موارد الطاقة الروسية.

وقال هوكشتاين لوكالة "نوفوستي" الروسية، على هامش مؤتمر دولي للطاقة في مدينة هيوستن الأمريكية، يوم الاثنين: "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، ولكن برأيي الأمور تسير بشكل جيد".

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يذكر أنه على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا على أسعار النفط الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر الماضي، وحدودا أقصى على أسعار المشتقات النفطية الروسية اعتبارا من 5 فبراير الماضي.

ويراد من هذا السقف الحد من عائدات روسيا النفطية.

وحظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أواخر العام الماضي توريدات النفط الروسي والمشتقات النفطية إلى الجهات الأجنبية التي تلتزم بسقف الأسعار المفروض من قبل الدول الغربية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

المصدر: نوفوستي