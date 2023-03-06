إزالة أكبر منطقة عشوائية في مصر بقرار من السيسي

قامت محافظة القاهرة، بإزالة عزبة أبو قرن أكبر المناطق العشوائية في نطاق حي مصر القديمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخلص من العشوائيات.

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وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أعمال الإزالة اليوم، أسفرت عن إزالة 3 عقارات ذات نشاط تجاري وهدمها كليا، وإزالة 6 عقارات جزئيا ليصل إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء استئناف أعمال الإزالة إلى هدم كلي لـ 16 عقارا من إجمالي 22 عقارا ملكية خاصة للمواطنين بإجمالي 140 أسرة.

وأكدت نائبة محافظ القاهرة، أن نقل قاطني هذه العشوائيات التي كانت تمثل خطورة على حياتهم إلى إشراقة أمل تبشر بتحقيق أحلامهم والتمتع بحياة كريمة متوافر بها جميع الخدمات التي كان من الصعب حصولهم عليها في السابق ويأتي هذا تأكيدًا على أن الدولة تقدم كل ما يساهم في تحقيق أهدافها في تقدم حياة راقية وخدمات مقدمة بشكل حضاري لأهالي المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وأشارت إلى أن استكمال تنفيذ أعمال الإزالة يتم بجهود فريق العمل بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة وفقًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية