"زين" السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "هواوي" على هامش المؤتمر العالمي للجوال 2023

وقعت شركة "هواوي" مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات الرائدة زين السعودية خلال المؤتمر العالمي للجوال لعام 2023 الذي أقيم في الفترة ما بين 27 فبراير و2 مارس في برشلونة

وتتمحور هذه الاتفاقية حول تعاون استراتيجي على مشروع الابتكار المشترك "5.5 جي سيتي"، حيث أنه بموجب مذكرة التفاهم، سوف يعمل الطرفان على تعزيز الابتكار التكنولوجي لتطوير شبكات الجيل الخامس والنصف (5.5) وتوسيع نطاق العروض القابلة للتطوير المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.

كما سوف تتعاون الشركتان سويا على تعزيز البنية التحتية الرقمية وبناء شبكة رائدة عالميا في مجال تطوير تقنية الجيل الخامس والنصف (5.5)، مما يعطي دفعا قوياً باتجاه تحقيق أهداف الرقمنة الوطنية المحددة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

بالإضافة إلى ما سبق، سوف تتعاون "زين" السعودية و"هواوي" لتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتحسين تجربة المستخدم، وتطوير حالات استخدام جديدة، حيث سوف يتمثل التعاون في توفير تجربة "جيجابايت" سلسة في السيناريوهات الداخلية والخارجية على السواء من خلال نشر منتجات "ميتا إيه إيه يو" (MetaAAU) على نطاق واسع وحامل وحدات مُجمّعة لشبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى حلول "لامب سايت" (LampSite) الرقمية للسيناريوهات الداخلية.

كما سيتم تنفيذ مبادرات رامية إلى تعزيز أداء الشبكات الضخمة المتعددة المدخلات والمخرجات وتطوير عمليات الشبكات المستقلة الشاملة وقدرات التحسين. سيعمل الطرفان أيضًا على تطوير حالات استخدام جديدة لإنترنت الأشياء وحلول الشبكات الخاصة. وسوف تستكشف الشراكة التعاون المبتكر في مجالات عدة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المواقع الفائقة الصغر وحلول الطاقة الخضراء.

من جهته، علق المهندس عبد الرحمن المفدى، الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة "زين" السعودية قائلا: "لقد بات التزامنا بقيادة التحول الرقمي في المملكة ممكنًا بفضل الجمع بين الاستثمارات التكنولوجية المبتكرة والحلول الرقمية الرائدة في مجالات متعددة، تشمل الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، ودعم الأعمال، وتقنيات الطائرات بدون طيار".

وأضاف: "تتمثل مهمة "زين" السعودية في تمكين المجتمع الرقمي ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستراتيجية المملكة للتحول الرقمي، ومن خلال التعاون مع شركات عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على غرار "هواوي"، نلتزم بتعزيز شبكة زين السعودية المتكاملة من خلال ابتكاراتنا المشتركة في تقنية الجيل الخامس المتقدمة وتبني مروحة من الخدمات العمودية لرقمنة القطاع".

ومن جهته، قال ريتشي بينغ، رئيس مجموعة منتجات الجيل الخامس في شركة "هواوي": "نلتزم بتوفير المنتجات والحلول الرائدة للمشغلين ومساعدتهم على بناء شبكات الجوال العالية الجودة من خلال مواصلة الابتكارات التقنية".

وأردف: "نعرب عن حماسنا الشديد للعمل مع شركة "زين" السعودية على مشروع "5.5 جي سيتي"، ونأمل أن يتيح لنا هذا التعاون تسخير منتجاتنا وحلولنا المبتكرة لتوليد قيمة تجارية واجتماعية. وتهدف رؤيتنا إلى مساعدة زين السعودية على بناء شبكات الجيل الخامس بأفضل طريقة ممكنة، والأهم من ذلك، قيادة البنية التحتية الرقمية".

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي للجوال "إم دبليو سي" في برشلونة لعام 2023 يقام في الفترة الممتدة من 27 فبراير إلى 2 مارس في برشلونة، إسبانيا.

المصدر: "فرانس برس"