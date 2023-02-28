لليوم الثاني على التوالي.. مؤشر بورصة موسكو MICEX يصعد
صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX، في تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وعزا خبراء ومحللون ذلك إلى الخلفية الخارجية المحايدة.
وبحلول 13:12 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.51% إلى 2252.56 نقطة.
وجاء ذلك خلافا لمؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار RTS، الذي انخفض بنسبة 0.37% إلى 941.81 نقطة، بحسب بيانات التداولات.
وفي سوق العملات، جرى تداول العملة الأمريكية عند مستوى 75.1 روبل، بزيادة مقدراها 49 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تدال العملة الأوروبية عند مستوى 79.78 روبل، بزيادة مقدراها 49 كوبيكا أيضا عن سعر الإغلاق السابق.
المصدر: RT + برايم