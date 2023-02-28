للمرة الأولى.. إيران تعلن اكتشاف احتياطيات ضخمة لمعدن ثمين

صرح مدير عام إدارة الاستكشاف الجيولوجي بوزارة الصناعة الإيرانية إبراهيم علي ملابيجي بأن الجيولوجيين اكتشفوا أولى رواسب الليثيوم في إيران باحتياطيات تقدر بنحو 8.5 مليون طن من الخام.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المسؤول الإيراني: "إيران هي واحدة من الدول القليلة التي تتوفر فيها احتياطيات كافية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الثمينة. واكتشاف أول رواسب الليثيوم في محافظة همدان يفسح المجال أمام اكتشاف رواسب معادن ثمينة أخرى في هذه المحافظة".

وتتصدر بوليفيا دول العالم باحتياطيات الليثيوم، والتي تقدر بنحو 21 مليون طن، تليها الأرجنتين (19 مليون طن) ومن ثم تشيلي (9.6 مليون طن) فأستراليا (6.4 مليون طن) والصين (5.1 مليون طن).

ويعد الليثيوم مكونا ضروريا لإنتاج جميع بطاريات السيارات الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية. كما ينتشر استخدام بطاريات أيون الليثيوم في تطبيقات عديدة أخرى بدءا من تخزين الطاقة وحتى النقل الجوي.

المصدر: نوفوستي