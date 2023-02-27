بلومبرغ: إيلون ماسك يعود للتربع في مركز الصدارة بين أثرياء العالم

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، الذي يمتلك كذلك شركة "تويتر"، عاد إلى المركز الأول بين أثرياء العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن ثروة ماسك تقدر حاليا بـ 187.1 مليار دولار، وهو يتقدم على رئيس مجموعة الشركات LVMH، برنارد أرنو، الذي تقدر ثروته بـ 185.3 مليار دولار.

وحسب "بلومبرغ"، فإن ماسك عاد إلى مركز الصدارة بين الأثرياء بنتيجة ارتفاع أسعار أسهم شركة "تسلا" بنسبة 70%، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في يناير الماضي.

وساهم في زيادة ثروة ماسك كذلك ارتفاع الطلب على سيارات "تسلا" الكهربائية بعد خفض أسعارها.

المصدر: وكالات