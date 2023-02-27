الخزانة الأمريكية تعلن تحويل أكثر من مليار دولار لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن تحويل أكثر من 1.2 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية الأمريكية للحكومة الأوكرانية.

وقالت يلين خلال زيارتها لكييف، حيث التقت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الاثنين، إن ذلك سيكون أول شريحة من المساعدات الاقتصادية البالغة نحو 10 مليارات دولار، التي من المقرر أن تقدمها الولايات المتحدة لكييف خلال الأشهر القريبة.

وأضافت أن "دعمنا الاقتصادي يساعد الحكومة الأوكرانية ومزودي الخدمات الحيوية في استمرار العمل في ظروف استثنائية".

وشددت يلين في كلمتها على ضرورة الشفافية أثناء إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية و"التعافي من آثار الحرب".

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وأكدت أن واشنطن ستضغط على الجهات الأخرى، مثل صندوق النقد الدولي، "لبذل مزيد من الجهود".

وأشارت إلى أن واشنطن ستعمل بالتنسيق مع حلفائها على منع روسيا من التحايل على العقوبات الأمريكية.

وقدم زيلينسكي الشكر للولايات المتحدة على "الدعم القوي منذ أول أيام الحرب، وليس فقط بالأسلحة، بل وفي الجبهة المالية أيضا".

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكثر داعمي أوكرانيا، حيث قدمت لها حوالي 50 مليار دولار من المساعدات منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، بما في ذلك مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 25 مليار دولار.

المصدر: فرانس برس