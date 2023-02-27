تشكيل تحالف تجاري بقيمة مليار دولار بين روسيا وأفغانستان

تعمل روسيا والسلطات الأفغانية الحالية، الممثلة بحركة طالبان، على تأسيس تحالف تجاري بقيمة مليار دولار، على أن تنضم إليه إيران وباكستان.

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وذكرت وكالة "سبوتنيك طاجيكستان"، أن موسكو لن تعمل فقط كمستثمر في هذه الاتفاقية، ولكن أيضا كمقاول لعدد من مشاريع الطاقة، حيث يعتزم خبراء من جمهورية تتارستان الروسية بناء محطات طاقة تعمل بالفحم ومصنع لتحويل الفحم إلى منتجات نفطية في البلاد.

وبحسب قناة "بازا" في تطبيق "تلغرام" تمكن مهندسو الطاقة الروس من تقديم مشاريعهم في كابل خلال اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة الأفغاني نور الدين عزيزي، ومن المقرر أن يضم الكونسورتيوم روسيا وإيران وباكستان.

ومن المخطط أن يستثمر التحالف نحو مليار دولار في مشاريع تتعلق بالطاقة والبنية التحتية واستخراج الموارد الطبيعية.

بالإضافة إلى هذه المشاريع، تأمل طالبان في بناء شبكة ثانية من الأنفاق عبر ممر سالانج، الذي يربط شمال أفغانستان ببقية البلاد، وترميم الطريق السريع الرئيسي بين كابل ومقاطعة هيرات.

المصدر: "سبوتنيك"