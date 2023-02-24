عقب فرض واشنطن عقوبات جديدة.. المركزي الإماراتي يصدر بيانا بشأن فرع بنك "أم تي أس" الروسي في أبو ظبي

اطلع مصرف الإمارات المركزي يوم الجمعة، على البيان الصادر بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا الاتحادية وتشمل بنك "أم تي أس" الروسي.

وقال المركزي الإماراتي في البيان: "يودّ المصرف المركزي التأكيد على ما يلي منح المصرف المركزي ترخيصا لبنك "أم تي أس" لفتح فرع في أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية".

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وأكد في بيانه أن البنك الروسي أسهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في الإمارات، تحت إشراف المصرف المركزي.

وأفاد بأن المصرف المركزي قام بمراجعة سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة قبل بدء عمليات الفرع في الإمارات، حسب متطلبات ترخيص البنوك للعمل في الدولة.

وأشار في بيانه إلى أنه ونظرا للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك، أشرف المصرف المركزي على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حدا معينا، موضحا أنه يدرس حاليا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، ويتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة.

وأعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا شملت 22 شخصا و83 كيانا روسيا، و30 فردا وكيانا من دول ثالثة "يساعدون روسيا على التهرب من العقوبات"، حسب زعم واشنطن.

المصدر: RT