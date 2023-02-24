مودي يدعو "G20" للعمل على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن العالم اصطدم بأزمات جدية ويتعين على دول مجموعة العشرين إعادة الاستقرار والنمو إلى الاقتصاد العالمي.

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وأضاف مودي، في افتتاح اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين في مدينة بنغالور الهندية: "لقد تقوضت الثقة في المؤسسات المالية الدولية. ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه تم إصلاح هذه المؤسسات ببطء. والآن بات يتعين عليكم، حماة الاقتصادات والأنظمة النقدية الرائدة في العالم، إعادة الاستقرار والثقة والنمو إلى الاقتصاد العالمي. هذه المهمة ليست سهلة. ومع ذلك، آمل أن تستلهموا من الاقتصاد الهندي النابض بالحياة".

وأشار مودي إلى أن العالم يواصل الاصطدام بعواقب جائحة "كوفيد" وبالتوترات الجيوسياسية وبمستويات ديون لا يمكن تحملها وقبولها.

وذكر مودي أن موضوع رئاسة بلاده لمجموعة العشرين هو، "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد".

تولت الهند رئاسة مجموعة العشرين في الأول من ديسمبر، لمدة عام واحد، من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.

ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين على مستوى رؤساء الدول والحكومات يومي 9 و 10 سبتمبر 2023 في نيودلهي.

المصدر: نوفوستي