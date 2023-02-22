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المركزي السوري يحدد سعر صرف جديد للحوالات والصرافة (وثيقة)

مال وأعمال

المركزي السوري يحدد سعر صرف جديد للحوالات والصرافة (وثيقة)
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حدد مصرف سوريا المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7000 ليرة للدولار الواحد.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة رقم 15 الصادرة عن المركزي اليوم، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7458.50 ليرة سورية لليورو الواحد.

وفي النشرة السابقة كان سعر صرف الدولار عند 6950 ليرة واليورو عند 7416.35 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية (التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية).

المركزي السوري يحدد سعر صرف جديد للحوالات والصرافة (وثيقة)

المصدر: RT

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