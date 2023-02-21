"ايدج" تحصل على عقد بـ1.1 مليار درهم لتزويد القوات المسلحة الإماراتية بأسلحة "هنتر"

أعلنت "هالكن" التابعة لـ "ايدج" الشركة الإقليمية المختصة في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة وغيرها، عن توقيعها عقدا بقيمة 1.1 مليار درهم لتوريد أسلحة للقوات المسلحة الإماراتية.



وسيشمل العقد المتوقع أسلحة "هنتر 2-S"، و "هنتر 5"، و "هنتر 10" الحوامة على الأهداف وتم تصميم عائلة الأسلحة الحوامة ثابتة الجناحين "هنتر" من هالكن لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) ومهام الضربات الجوية.

وتعد "هنتر 2-S" طائرة بدون طيار (UAV) معززة بتكنولوجيا ذكاء اصطناعي متقدمة لأداء مهام منسقة ضمن أسراب، ويتم نقل "هنتر" 2-S و5 و10 من منصات محمولة على المركبات. وستمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً بالنسبة لـ "ايدج"، حيث يتضمن أول نظام دفاعي إماراتي الصنع لدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم.

وقال سعيد المنصوري، نائب الرئيس الأول، "أدفانسد كونسبتس" في ايدج: نحن سعداء بتقديم منصات مزودة بأحدث التقنيات. وسيكون الذكاء الاصطناعي المتطور في "هنتر 2-S" والقدرات المستقلة للأسلحة الحوامة على الأهداف "هنتر 5" و "هنتر 10" عاملاً فعالاً في تعزيز قوة القوات المسلحة الإماراتية، مما يوفر دعماً جوياً وثيقاً مع قدرات جوية فعالة.

وأضاف: تجسد سلسلة "هنتر" التزامنا بتطوير حلول رائدة تتوافق مع مبادرتي الصناعة 4.0 واصنع في الإمارات. وفي حين نواصل جهودنا الابتكارية، نتطلع إلى إنتاج حلول تقنية متقدمة تواكب توجهات المستقبل.

جدير بالذكر أن "أدفانسد كونسبتس" هي وحدة أعمال جديدة في ايدج، مخصصة لتصميم وتطبيق تقنيات متقدمة ومبتكرة.

وتركز "أدفانسد كونسبتس"، التي تكمل قدرات ايدج الحالية في تطوير وإنتاج وتسويق المنتجات الجديدة، على تسريع التطوير السريع لمشاريع الابتكار الهامة من مرحلة تحديد المفهوم والجدوى الفنية إلى مرحلة التصميم الهندسي المفصل، قبل تسليم هذه المشاريع مرة أخرى إلى محفظة ايدج الكبيرة من لشركات التصنيع والتسويق.

وهالكن هي شركة إقليمية رائدة في مجال التصنيع المتكامل لأنظمة التوجيه الدقيق. ومن خلال إمكانات الشركة الداخلية وعبر سلاسل القيمة الإنتاجية نقوم بتطوير أنظمة منخفضة التكاليف والتي تؤمن بدورها الاعتمادية والدقة التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم العملياتية والتكتيكية.كما تقدم حلولا واستشارات خاصة بالتصنيع والأتمتة والروبوتيات إلى جانب الخدمات الاستشارية.

المصدر: وام