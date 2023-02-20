الحكومة المصرية تحصّل ملايين الدولارات من مواطنيها

أعلنت وزارة المالية المصرية أن إجمالي التحويلات بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بلغ 202 مليون دولار.

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وأوضحت الوزارة المصرية أن إجمالي المتقدمين للاستفادة من المبادرة بلغ 42 ألف شخص قاموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه تم إصدار ما يقرب من 12 ألف أمر دفع وإصدار أكثر من 2900 "موافقة استيرادية".

يذكر أن الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة سنة من تاريخ صدورها، ويتم الإفراج عن هذه السيارات تباعًا، ويوجد حاليا طلبات استعلام جديدة بإجمالي 2650 سيارة تم تقييم 2600 سيارة منها ويتبقى 50 سيارة تحت التقييم، حسب بيان المالية.

ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على تقديم تيسيرات على المبادرة كان أهمها إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل.

وتضمنت أيضا إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

المصدر: RT