الداخلية السعودية تفتتح جناحها المشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" بأبو ظبي (صور)

افتتح وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية السعودية عادل بن عبد العزيز اليوسف، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويشارك الجناح السعودي في المعرض خلال الفترة من 20 حتى 24 من فبراير الجاري، في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في القاعة رقم (10) ضمن الجناح السعودي، بمشاركة كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأتي تأكيدا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من قيادة المملكة بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافدا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

واس

واس

واس

المصدر: "واس"