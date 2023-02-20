أقوى المعدات الروسية تقود نهضة مصر في أكبر مشروع استراتيجي

قامت روسيا في الفترة بين عامي 2020 و2022 بتوريد عدد كبير من المعدات الزراعية الروسية والتي ساعدت بشكل كبير في تنمية الحقول الزراعية المصرية في منطقة توشكى.

وبدأت شركة "روست سلماش" الروسية في التعاون بالنشاط مع مصر، وخلال عامين تم توريد حوالى 100 قطعة من الآلات والمعدات إلى مصر بما في ذلك الحصادات الزراعية، وعلى سبيل المثال، في عام 2022 تم شحن 15 حصادت ACROS 595 PLUS وحصادة TORUM 785 إلى مصر، ويساعد المتخصصون الروس في صيانة المعدات.

واجتازت الآلات والمعدات الزراعية الروسية التي تم تسليمها لمصر عدة مواسم من العمل الزراعي في حقول مصر.

وتشارك المعدات الصادرة من روسيا في برنامج استصلاح الأراضي الصحراوية، بما في ذلك منطقة بحيرات توشكى وهو مشروع مهم واستراتيجي لمصر.

المصدر: RT