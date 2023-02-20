الشيخ منصور بن زايد يزور الجناح الروسي في معرضي "آيدكس 2023" بالإمارات

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات الشيخ منصور بن زايد الجناح الروسي في معرض "آيدكس ونافدكس 2023" حيث تم عرض نماذج حديثة عن الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

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وأطلع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي خلال زيارته للجناح الروسي على نماذج الأسلحة الروسية المعروضة.

انطلقت اليوم الاثنين في أبو ظبي فعاليات معرضي الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدفاع البحري "نافدكس 2023"، وتستمر فعاليات الحدث حتى 24 فبراير الجاري.

ويعد معرض الدفاع الدولي "آيدكس" أحد أهم المعارض على مستوى العالم، وأكبرها على مستوى المنطقة، كما ينتظر أن تكون نسخة 2023 من معرض "آيدكس" الأكثر تميزا في تاريخ المعرض احتفاء بمرور 30 عاما على انطلاقه.

ومن المقرر أن تشارك أكثر من 1350 شركة محلية وعالمية من 65 دولة حول العالم في دورة العام الجاري من معرض الدفاع الدولي.

وتشارك روسيا متمثلة بشركة "روس أوبورون إكسبورت"، التي تدير صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، بفعالية بالمعرض الدفاعي، حيث ستعرض الشركة 200 نموذج لأسلحة روسية بالمعرض.

وقبل انطلاق المعرض صرح ألكسندر ميخيف مدير عام "روس أوبورون إكسبورت"، بأنها عرضت على دول الشرق الأوسط (الخليج) الشراكة في صناعة الأسلحة بما في ذلك صناعة المقاتلة الحديثة "كش مات".

المصدر: RT