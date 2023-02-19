الجزائر تعلن تخصيص مليار دولار لدعم المشروعات التنموية في إفريقيا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تخصيص مبلغ قدره مليار دولار أمريكي لدعم المشروعات التنموية في القارة الإفريقية.

وقال تبون، في كلمة بلاده أمام القمة الإفريقية في أديس أبابا، وألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن: "قررت ضخ مبلغ مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة".

وأضاف تبون، "وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها".

وأكد الرئيس الجزائري في كلمته أن هذه الخطوة تأتي "قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية".

المصدر: الشروق