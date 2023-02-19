خلال شهر واحد.. دبي تسجل رقما قياسيا في مبيعات العقارات

سجلت دبي 689 صفقة بيع لعقارات فندقية وتجارية بقيمة 1.3 مليار درهم، خلال يناير الماضي، بحسب بيانات التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك.

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وشملت مبيعات العقارات الفندقية، 243 صفقة لشقق فندقية بقيمة إجمالية ناهزت 680 مليون درهم، فيما بلغت قيمة أغلى شقة فندقية 47.5 مليون درهم، في منطقة جميرا بيتش ريزيدنسز بمساحة 5010 أقدام مربع، وتضم 5 غرف، كما تم بيع 149 غرفة فندقية بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون درهم.

وسجل قطاع العقارات التجارية 186 صفقة بيع مكاتب بقيمة 319 مليون درهم، فيما شهدت منطقة الخليج التجاري أكبر صفقة بقيمة 22.4 مليون درهم لـ4186 قدما مربعا من مساحات مكتبية، كما أبرمت 111 صفقة بيع لمحلات بقيمة 160 مليون درهم خلال يناير الماضي.

ويواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي العام الجاري بعد أن سجل مستوى قياسيا للتصرفات والمبيعات خلال عام 2022، مع ترسيخ الإمارة مكانتها وجهة للاستثمار والأعمال ومدينة مفضلة للعيش والإقامة حيث ارتفعت قيمة التصرفات 44.7 % إلى 430.26 مليار درهم مقابل 297.26 مليار 2021.

وتمت التصرفات العقارية في العام الماضي من خلال 122.044 معاملة مقابل 83.456 معاملة خلال العام الذي سبقه بنمو %46.23.

وقفزت المبيعات العقارية 78 % إلى 265.5 مليار درهم 2022، مقابل 148.99 مليار درهم 2021.

وتم إنجاز معاملات البيع عبر 97.478 معاملة مقابل 60.213 معاملة خلال العام الماضي، وتوزعت معاملات البيع حسب نوع العقار بواقع 70.887 وحدة عقارية و9.740 مبنى و16.851 قطعة أرض.

المصدر: البيان