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الرئيس الروسي يمنح "غازبروم" الروسية تخفيضات ضريبية

مال وأعمال

الرئيس الروسي يمنح
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يعفي شركة "غازبروم" والشركات التابعة لها من ضرائب الدخل المرتفعة عند تصديرها الغاز الطبيعي المسال.

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وتم نشر الوثيقة ذات الصلة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الجمعة.

وفي نوفمبر من العام الماضي، تم اعتماد قانون للأعوام 2023 - 2025 يزيد من معدل ضريبة الدخل من 20% إلى 34% عند تصدير الغاز الطبيعي المسال.

ويعفي القانون الجديد شركة "غازبروم" والشركات التابعة لها من الزيادة في ضريبة الدخل عند تصدير الغاز المسال، ويعتبر القانون قد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2023.

واحتلفت شركة "غازبروم" بمرور 30 عاما على تأسيسها، وأشار الرئيس الروسي خلال مشاركته في مراسم الاحتفال بالمناسبة إلى أن الغاز كان ولا زال وسيظل موردا قيما لفترة طويلة، مشددا على أن روسيا تمتلك "احتياطات فلكية" من الوقود الأزرق.

المصدر: نوفوستي

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بوتين في ذكرى تأسيس "غازبروم" الـ30: الغاز كان وسيظل موردا قيما لفترة طويلة ولدينا "احتياطات فلكية"