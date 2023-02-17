مصنع "لادا" يدرس تسويق سيارة جديدة في الشرق الأوسط

أعلنت شركة "أفتوفاز" الروسية، المصنعة لسيارات "لادا"، اليوم الجمعة، أنها تناقش توريد سيارات "نيفا ترافيل" لدول الشرق الأوسط.

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وقال رئيس الشركة مكسيم سوكولوف في مقابلة متلفزة: "نتوقع أن تبدأ الصادرات في الانتعاش بنشاط في العام المقبل، وفي نفس الوقت نتخذ خطوات نشطة هذا العام للتعريف عن أنفسنا في أسواق جديدة: إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط".

وأضاف سوكولوف أنه "ناقش اليوم مقترحات لتوريد "نيفا ترافيل" إلى دول، بما في ذلك دول الشرق الأوسط".

ووفقا لخطة أعلنتها الشركة الروسية في وقت سابق فإنها تخطط لتصدير 20000 سيارة "لادا" في عام 2023، حيث تتم دراسة أسواق تصدير جديدة.

المصدر: نوفوستي