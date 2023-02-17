السلع الروسية تزيد التنافسية في أسواق مصر

أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر علاء عز، أن تواجد السلع الغذائية الروسية في الأسواق المصرية، يعمل على زيادة التنافسية مع السلع الأخرى.

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وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـRT أهمية قرار التعامل بين مصر وروسيا بالجنيه المصري والروبل الروسي، مشيرا إلى أن ربط الجنيه بسلة من العملات وليس الدولار فقط سيكون له تأثير كبير على ضبط الأسواق.

وشدد على أن مسألة الأسعار يحددها أسعار المنتجات، مشيرا إلى أن وجود منتجات روسية في الأسواق المصرية بأسعار مناسبة ستزيد من التنافسية مع السلع الأخرى، كما أنه سيجبر الموردين على طرح سلع بأسعار منافسه، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على السوق المصري.

وكان مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، عمرو البلتاجي، قد كشف تفاصيل هامة حول دخول 40 شركة روسية للسوق المصرية بمنتجات غذائية تظهر لأول مرة في مصر.

وقال عمرو البلتاجي، إن الجناح الروسي يضم حاليا منتجات لأكثر من 40 شركة روسية ترغب بقوة في الدخول للسوق المصرية، والتي تعتبر مصر بوابة التصدير للدول الإفريقية.

وأشار البلتاجي إلى أن الشركات الروسية تتزاحم للدخول إلى الأسواق المصرية، وللاستثمار في مصر، وخاصة في المنطقة الصناعية الروسية، موضحا أن هذه الشركات ترغب ليس فقط في تواجد منتجاتها بمصر، بل وترغب في إنشاء صناعات روسية على الأرض المصرية ونقل التكنولوجيا الصناعية الروسية إلى مصر، ليس فقط في مجال المواد الغذائية ولكن في مجالات أخرى عدة.

المصدر: RT