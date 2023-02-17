"أدنوك" الإماراتية تعلن بيع حصة في شركتها للغاز

تعتزم "أدنوك" الإماراتية طرح 4% من أسهم "أدنوك للغاز"، الشركة العالمية لعمليات معالجة وتشغيل وتسويق الغاز التابعة لها، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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وتأتي هذه الخطوة في أعقاب طرح عام أولي مماثل من قبل شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" في عام 2019 والذي جمع نحو 30 مليار دولار، ويأتي قبل أشهر من استعداد الإمارات لاستضافة محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة هذا العام.

وتمتلك "أدنوك" 95% من احتياطيات الغاز الطبيعي في الإمارات، وهي سابع أكبر احتياطيات في العالم. وهي توفر الغاز لأكثر من 60% من السوق المحلي وتصدر إلى أكثر من 20 دولة. حققت الشركة صافي دخل قدره 4.2 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، ارتفاعا من 3.6 مليار دولار في عام 2021 بالكامل.

وتخطط لإدراج أكثر من 3 مليارات سهم في بورصة أبوظبي لشرائها من قبل المستثمرين المحليين ابتداء من 23 فبراير 2023.

من جانبه، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في "أدنوك": "تعد أدنوك للغاز الشركة الخامسة التي تطرح أدنوك حصة أقلية من أسهمها في السوق خلال السنوات القليلة الماضية، ويسرنا أن نقدم للمستثمرين المحليين والدوليين فرصةً استثماريةً مجزية تتيح لهم المشاركة في مبادرات خلق وتعزيز القيمة في أبوظبي وأدنوك".

وتفتخر "أدنوك" بقدرة معالجة إجمالية للغاز تزيد عن 10 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم، وقدرة معالجة سائلة تبلغ 29 مليون طن سنويا. وأعلنت أدنوك عن اكتشاف ما يصل إلى 2 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز في منطقة بحرية في فبراير 2022.

المصدر: أ ب