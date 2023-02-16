مسؤول أمريكي: العقوبات ضد روسيا لا تعمل مثل المقصلة وتحتاج إلى وقت

صرح نائب وزير التجارة الأمريكي آلان إستيفيز بأن العقوبات الأمريكية ضد روسيا ستأتي بنتائجها على المدى الطويل، وأنها "لا تعمل مثل المقصلة"، وبالتالي لا ينبغي انتظار تأثير سريع منها.

وقال إستيفيز في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "هذا لا يعمل مثل المقصلة"، مشيرا إلى أن موسكو لن تتمكن على المدى الطويل من الحصول على كافة المنتجات التي يحتاج إليها قطاعها الدفاعي، حتى في حال التحايل على العقوبات.

وأضاف إن "طرق التحايل لن توفر النتائج الضرورية من ناحية الأبعاد، في ما يتعلق باستعادة قدرات قواتها المسلحة".

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وأشار إلى أن توريدات الشرائح الإلكترونية إلى روسيا تقلصت بنسبة حوالي 70%، ومن الصعب كذلك إدخال بضائع كبيرة بسبب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وأضاف إستيفيز أن الولايات المتحدة تعول على تراجع القدرات العسكرية الروسية مع مرور الوقت، بسبب الصعوبات التي تمثلها العقوبات الغربية، فيما ستزداد قدرات أوكرانيا بسبب المساعدات العسكرية الغربية.

المصدر: تاس