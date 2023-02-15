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ألمانيا.. مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب الإضراب

مال وأعمال

ألمانيا.. مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب الإضراب
Legion-Media
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أخطر مطار ميونيخ المسافرين بإلغاء أكثر من 700 رحلة يوم الجمعة المقبل بعد إعلان طواقم الخدمات الأرضية إضرابهم، فيما تستعد المدينة لاستضافة مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي.

وذكر المطار في بيان: "لن تنطلق رحلات ركاب منتظمة من الساعة 00.00 الجمعة وحتى الساعة 00.01 صباح السبت، ستتأثر أكثر من 700 رحلة هبوط وإقلاع".

ودعت النقابة العمالية المتحدة لقطاع الخدمات "فيردي" اليوم، العاملين في سبعة مطارات بالبلاد إلى الإضراب لمدة 24 ساعة، قائلة إن جهود التفاوض الجماعية لم تسفر عن تقدم يذكر.

وذكرت شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت في البيان أنه يوم الجمعة 17 فبراير 2023 سيحدث تعطل كبير في حركة النقل الجوي بسبب الإضراب.

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وسائل إعلام: إغلاق مطار فرانكفورت بسبب تلف كابلات
وسائل إعلام: إغلاق مطار فرانكفورت بسبب تلف كابلات "دويتشه تيليكوم"

المصدر: وكالات 

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