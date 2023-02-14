أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، ما يعد مؤشرا على أن الاحتياطي الفدرالي سيواصل رفع الفائدة.

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وأظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في يناير 2023 على أساس شهري بدعم من تكاليف البنزين والمأوى، في حين كان من المتوقع ارتفاعه 0.4%.

أما على أساس سنوي، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6.4% خلال يناير 2023، مقارنة مع التوقعات البالغة 6.2%، بحسب استطلاع أجرته بوابة DailyFX.

المصدر: برايم