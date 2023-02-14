وزير الطاقة الإماراتي يكشف عن "قلق" يراوده حول 2024

حذر وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي من مخاطر تواجه سوق النفط العالمية، وقال إن انخفاض إنتاج النفط في بعض البلدان قد يؤدي إلى نقص بالإمدادات بالسوق العام المقبل.

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وردا على سؤال قال المزروعي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء: "لست قلقا بشأن الطلب ولكن بشأن ما إذا كان لدينا إمدادات كافية في المستقبل.. ما يقلقني هو تراجع الإنتاج في كثير من البلدان".

وأشار الوزير إلى أن الإمارات لا ترى حاليا حاجة إلى مراجعة حصتها بموجب اتفاقية "أوبك+"، لكنها تخطط للنظر في الحاجة إلى زيادة مستويات الإنتاج عندما يناقش التحالف أحجام الإنتاج لعام 2024.

وقبل ذلك اليوم، أشار وزير الطاقة الإماراتي إلى أن قطاع النفط العالمي كان متزنا في 2022 بفضل جهود "أوبك+" والقرارات الاستباقية المدروسة التي أسهمت في استقرار الأسواق.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستخفض طواعية في مارس 2023 إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وأشار إلى أن الخطوة ستساعد في استعادة العلاقات مع السوق وعند اتخاذ قرارات أخرى تتصرف روسيا على أساس الوضع الحالي للسوق.

المصدر: بلومبرغ + وام