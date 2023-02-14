الميزانية الأوكرانية بحاجة إلى تمويل "فلكي" في 2023

صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في كلمة في القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم، بأن أوكرانيا ستحتاج من 40 إلى 48 مليار دولار كتمويل إضافي في العام 2023.

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وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: "في هذا العام، ستحتاج أوكرانيا إلى ما بين 40 مليار دولار و 48 مليار دولار من الدعم المالي الخارجي للحفاظ على أداء البلاد. وسيساعدها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومنظمات أخرى".

وعلى حد تعبير المسؤولة فإن السلطات الأوكرانية تتخذ تدابير فعالة للحد من التضخم ودعم الاقتصاد الوطني مع الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان ودفع معاشات التقاعد ورواتب المعلمين والأطباء. وأشارت إلى أن التضخم في أوكرانيا حاليا عند مستوى 20% - 25%.

وفي وقت سابق، أفاد وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، بأن مشروع موازنة البلاد لعام 2023 يتضمن عجزا قدره 38 مليار دولار، وأعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، عن أمله في أن الغرب سيمول عجز الميزانية في أوكرانيا في العام 2023.

المصدر: تاس