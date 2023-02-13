تنفيذ صفقة كبيرة في بورصة أبوظبي

شهدت سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم الشركة "العالمية القابضة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

ووفقا لبيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقات على 2.7 مليون سهم بقيمة تجاوزت 1.047 مليار درهم بسعر 388 درهما للسهم الواحد.

والصفقة المنفذة اليوم، هي ثالث الصفقات الكبيرة التى تشهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري 2023، وذلك بعد تنفيذ صفقة كبيرة على "العالمية القابضة" خلال يناير الماضي بقيمة 3.37 مليار درهم، وتنفيذ 4 صفقات على "ملتيبلاي" بقيمة 1.15 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.

وكانت سوق أبوظبي قد شهدت خلال العام المنصرم، تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.

المصدر: وام