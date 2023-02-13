"القمة العالمية للحكومات" في دبي تنطلق بدقيقة صمت

انطلقت اليوم في دبي فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023 بمشاركة قادة الدول ورؤساء الحكومات لاستشراف المستقبل ووضع الحلول السباقة لأكثر قضايا البشرية إلحاحا.

إقرأ المزيد

وتنعقد فعاليات الحدث تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وانطلقت القمة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا زلزال سوريا وتركيا، حيث دعا إليها وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات محمد عبدالله القرقاوي.

وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استنادا إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالميا تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان.

كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

وتشهد القمة العالمية للحكومات حضور عدد من رؤساء الدول من بينهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يتحدث خلال جلسة حوارية عن أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية.

فيما يتحدث فخامة رئيس جمهورية الباراغواي ماريو عبدو بينيتز خلال كلمة رئيسية عن أهمية التعاون بين حكومات العالم.

ويشارك رئيس جمهورية موريشيوس بريثفيراجيسينج روبون بكلمة رئيسية في اليوم الثاني من القمة، الذي يشهد أيضا مشاركة رئيس جمهورية السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال، خلال جلسة رئيسية يتحدث فيها عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها القارة السمراء.

المصدر: وكالات