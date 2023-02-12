وزير البترول المصري يعلن طرح 3 مزايدات عالمية في مجال البحث والاستكشاف خلال 2023

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عن خطة لطرح 3 مزايدات عالمية خلال العام الجاري في مجال البحث والاستكشاف، وحفر أكثر من 300 بئر استكشافي حتى 2025.

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جاء ذلك في كلمة الوزير بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، الذي انطلقت أعماله في القاهرة اليوم الأحد.

وذكر الملا أن "صادرات مصر من البترول ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 18.2 مليار دولار، وحققت مصر فائض بالميزان البترولي للعام الثالث على التوالي ليصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار".

وتابع: "أما في مجال البحث والاستكشاف، فقد تم طرح 4 مزايدات عالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، منذ إطلاقها في 2021، ومن المخطط طرح 3 مزايدات عالمية خلال العام الجاري، وتم وضع خطة طموحة مع الشركاء العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي وتسعى مصر لوضعها على الإنتاج سريعا".

وأوضح الوزير أن قطاع البترول نجح خلال الثماني سنوات الماضية في تطوير بنيته التحتية، من خلال زيادة عدد موانئ وأرصفة استقبال ناقلات البوتاغاز، وإضافة 79 مستودعا لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية، وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز، وتنفيذ 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير البترول.

وصرح الوزير أنه "استمرارا لتطوير مؤتمر "إيجبس" كمنصة أكثر شمولا حول حلول الطاقة"، سيسمح المؤتمر اعتبارا من دورته المقبلة بتوسيع دائرة موضوعاته لتشمل قضايا تحول الطاقة وخفض الانبعاثات والهيدروجين ليتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة في قضايا الطاقة.

المصدر: "اليوم السابع"