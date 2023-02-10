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روسيا تبني محطة طاقة حرارية في شمال أفغانستان

مال وأعمال

روسيا تبني محطة طاقة حرارية في شمال أفغانستان
Sputnik
صورة من الأرشيف - كابل
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صرح السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو وكابل وقعتا مذكرة حول بناء روسيا لمحطة طاقة حرارية في شمال أفغانستان.

وقال السفير الروسي في مقابلة تلفزيونية: "قبل أيام قليلة فقط، تم التوقيع على مذكرة حول إنشاء محطة للطاقة الحرارية في شمال أفغانستان في كابل".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مصنعي الأنابيب الروس مستعدون للانضمام إلى بناء القسم الأفغاني من خط أنابيب الغاز "تابي" (TAPI).

المصدر: نوفوستي

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