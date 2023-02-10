الكرملين: روسيا أجرت مشاورات مع أعضاء في "أوبك+" حول قرارها خفض الإنتاج

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا ناقشت مع عدد من المشاركين في مجموعة "أوبك+" خططها حول اتخاذ قرار لخفض إنتاج النفط.

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وردا على سؤال حول الغرض من خفض روسيا لإنتاج النفط وما إذا كانت هناك مشاورات مع "أوبك+"، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "كانت هناك محادثات مع عدد من المشاركين في (أوبك+)".

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أن روسيا ستخفض طواعية في مارس 2023 إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وأشار إلى أن الخطوة ستساعد في استعادة العلاقات مع السوق وعند اتخاذ قرارات أخرى تتصرف روسيا على أساس الوضع الحالي للسوق.

وأكد المسؤول الروسي أن روسيا تبيع الآن كل النفط الذي تنتجه، كما شدد نوفاك على أن بلاده لن تبيع نفطها لمن يلتزم بشكل مباشر أو غير مباشر بسقف السعر.

وعقب إعلان القرار قفزت أسعار النفط في الأسواق بأكثر من 2%، حيث تم تداول عقود "برنت" فوق مستوى 86 دولارا للبرميل.

المصدر: نوفوستي