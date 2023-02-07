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شركة كبرى تنقل حاوياتها إلى مصر بعد زلزال تركيا المدمر

مال وأعمال

شركة كبرى تنقل حاوياتها إلى مصر بعد زلزال تركيا المدمر
مركز الزلزال المدمر
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أعلنت شركة إيه.بي مولر ميرسك للنقل البحري، نقل جزء من حاوياتها إلى مصر بعد تعرض ميناء إسكندرون في تركيا لأضرار هيكلية شديدة بسبب الزلزال وتوقف حركة الميناء.

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وقالت الشركة، إن هناك أضرارا هيكلية جسيمة في ميناء إسكندرون التركي بسبب الزلزال والعمليات في الميناء متوقفة.

وأضافت ميرسك، أنها قامت بتحويل الحاويات من ميناء إسكندرون إلى موانئ أخرى بينها مرسين في تركيا وبورسعيد في مصر.

وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

المصدر: وكالات

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تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة