رسم بياني يوضح تداعيات الزلزال المدمر على بورصة اسطنبول

انخفضت بورصة اسطنبول، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 7% وسط مخاوف اقتصادية من تداعيات الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا أمس وأسفر عن آلاف القتلى والمصابين.

وبحلول الساعة 14:26 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي Borsa Istanbul 100 Index بنسبة 7.76% إلى 4547.81 نقطة.

Bloomberg

فيما صعد سعر صرف الدولار بنحو طفيف بنسبة 0.07% إلى 18.8309 ليرة، وأمس بلغت العملة التركية 18.8355 ليرة للدولار، وهو انخفاض قياسي للعملة التركية.

ويتوقع أن يتسبب الزالزال، الذي ضرب تركيا الاثنين، في زيادة حدة الأعباء الاقتصادية على البلاد خلال الفترة المقبلة.

وتعرضت مناطق من تركيا وسوريا لزلزل قوي صباح أمس خلف آلاف القتلى الجرحى ودمارا في الأبنية السكنية والبنية التحتية.

المصدر: RT + بلومبرغ