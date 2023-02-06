السعودية تتخذ خطوة غير متوقعة بشأن أسعار نفطها

رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار بيع خامها لشهر مارس المقبل لآسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" اليوم الاثنين.

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وجاءت هذه الخطوة على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام بنحو 7% هذا العام، حيث حد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا من صعود أسعار الذهب الأسود على الرغم من التفاؤل بشأن انتعاش الطلب الصيني بعد إنهاء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وقررت شركة "أرامكو" رفع أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار 20 سنتا إلى دولارين للبرميل فوق متوسط أسعار سلطنة عمان/دبي. وتعد هذه أول زيادة في الأسعار لهذا النوع من الخام منذ سبتمبر الماضي.

كما رفعت السعودية جميع الأسعار للمشترين في أوروبا بمقدار دولارين للبرميل، وأغلب الأسعار للولايات المتحدة بنحو 30 سنتا.

والعديد من أعضاء منظمة "أوبك" متفائلون بشأن الصين، وهو العامل الرئيسي الذي يدعم أسعار النفط مؤخرا.

وقال الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص، إنه متفاؤل حول الصين، فيما أشار رئيس شركة الطاقة الحكومية الكويتية لوكالة "بلومبرغ" إلى أن الاستهلاك لدى أكبر مستورد للخام في العالم آخذ في الارتفاع بالفعل.

المصدر: بلومبرغ