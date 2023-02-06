روسيا في المرتبة الرابعة ودولة عربية من كبار مالكي احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي في العالم

جاءت روسيا في المركز الـ4 باحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية في العالم في 2022، فيما حلت السعودية في المركز الـ6 وفقا لتقرير نشرته "نوفوستي" استنادا إلى بيانات من البنوك المركزية.

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وللعام السابع عشر على التوالي، تصدرت الصين قائمة الدول بالاحتياطيات الدولية بالعام الماضي، ووصلت حيازة بكين من الذهب والنقد الأجنبي إلى 3.31 تريليون دولار، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ1.27 تريليون دولار، ومن ثم في المركز الثالث سويسرا بـ924 مليار دولار.

بينما أنهت روسيا العام الماضي 2022 باحتياطيات قدرها 582 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بهذا المؤشر، حيث تقدمت على الهند، التي جاءت في المرتبة الخامسة باحتياطيات قدرها 563 مليار دولار.

أما السعودية، أكبر اقتصاد عربي، فحلت في المرتبة السادسة باحتياطيات دولية بلغت 460 مليار دولار، وبحسب البيانات فقد صعدت المملكة في 2022 بواقع مرتبتين.

وفيما يلي جدول يتضمن قائمة بكبار مالكي احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي في العالم في العام 2022:

المصدر: نوفوستي