 
مباشر
عاجل
الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 403 قتلى و1284 جريحا في حلب واللاذقية وحماه وطرطوس

روسيا في المرتبة الرابعة ودولة عربية من كبار مالكي احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي في العالم

مال وأعمال

روسيا في المرتبة الرابعة ودولة عربية من كبار مالكي احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي في العالم
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/up7s

جاءت روسيا في المركز الـ4 باحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية في العالم في 2022، فيما حلت السعودية في المركز الـ6 وفقا لتقرير نشرته "نوفوستي" استنادا إلى بيانات من البنوك المركزية.

إقرأ المزيد
انخفاض قياسي لاحتياطات الذهب والعملات الأجنبية في العالم و3 دول عربية تسجل نموا بالمليارات
انخفاض قياسي لاحتياطات الذهب والعملات الأجنبية في العالم و3 دول عربية تسجل نموا بالمليارات

وللعام السابع عشر على التوالي، تصدرت الصين قائمة الدول بالاحتياطيات الدولية بالعام الماضي، ووصلت حيازة بكين من الذهب والنقد الأجنبي إلى 3.31 تريليون دولار، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ1.27 تريليون دولار، ومن ثم في المركز الثالث سويسرا بـ924 مليار دولار.

بينما أنهت روسيا العام الماضي 2022 باحتياطيات قدرها 582 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بهذا المؤشر، حيث تقدمت على الهند، التي جاءت في المرتبة الخامسة باحتياطيات قدرها 563 مليار دولار. 

أما السعودية، أكبر اقتصاد عربي، فحلت في المرتبة السادسة باحتياطيات دولية بلغت 460 مليار دولار، وبحسب البيانات فقد صعدت المملكة في 2022 بواقع مرتبتين.

وفيما يلي جدول يتضمن قائمة بكبار مالكي احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي في العالم في العام 2022:

روسيا في المرتبة الرابعة ودولة عربية من كبار مالكي احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي في العالم

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة