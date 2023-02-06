إيقاف حركة القطارات.. النقل السورية تتخذ مجموعة من الإجراءات جراء الزلزال المدمر

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الاثنين، عن مجموعة من الإجراءات، منها إيقاف حركة القطارات في البلاد، بعد الزلزال الذي ضرب مناطق من سوريا.

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وبحسب بيان نشرته النقل السورية في قناتها بتطبيق "تلغرام" تم اتخاذ ما يلي:

- وضع كافة المؤسسات في حالة استنفار وجاهزية وتلبية كافة المتطلبات اللوجستية لفرق الإغاثة والمساندة وعمليات المحافظة في إزالة الأضرار الناجمة عن الزلزال

- إيقاف النقل بالقطارات على كامل شبكة السكك الحديدية كأجراء احترازي.

- باشرت الفرق الفنية في مؤسسات المواصلات الطرقية، والخطوط الحديدية وإنشاء الخطوط بالكشف على شبكات الطرق والجسور والعبارات، والسكك الحديدية ومحطاتها.

- وضع شقق سكنية في سكن السكك الحديدية في حلب لخدمة المحافظة لإيواء المتضررين ومدها بالمستلزمات الضرورية.

- تساند الروافع الشوكية وروافع الحمولات الكبيرة الموجودة في مرفأ اللاذقية عمليات إزالة للأنقاض في اللاذقية منذ الصباح الباكر.

- الآليات الثقيلة المتوافرة في مؤسسات وشركات قطاعات النقل المختلفة وفرق الدفاع المدني والإطفاء المتواجدة في المطارات والموانئ في خدمة عمليات المحافظة على مدار الساعة.

- تقوم الفرق الفنية في كافة مباني المؤسسات والشركات والمديريات بتقييم تصدعات المباني والكشف الفني وسلامتها وسلامة العمل فيها.

⁃ ويتم المتابعة على مدار الساعة لأي مستجدات بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والمحافظات.

المصدر: RT