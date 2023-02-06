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إيقاف حركة القطارات.. النقل السورية تتخذ مجموعة من الإجراءات جراء الزلزال المدمر

مال وأعمال

إيقاف حركة القطارات.. النقل السورية تتخذ مجموعة من الإجراءات جراء الزلزال المدمر
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الاثنين، عن مجموعة من الإجراءات، منها إيقاف حركة القطارات في البلاد، بعد الزلزال الذي ضرب مناطق من سوريا.

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وبحسب بيان نشرته النقل السورية في قناتها بتطبيق "تلغرام" تم اتخاذ ما يلي:

- وضع كافة المؤسسات في حالة استنفار وجاهزية وتلبية كافة المتطلبات اللوجستية لفرق الإغاثة والمساندة وعمليات المحافظة في إزالة الأضرار الناجمة عن الزلزال

- إيقاف النقل بالقطارات على كامل شبكة السكك الحديدية كأجراء احترازي.

- باشرت الفرق الفنية في مؤسسات المواصلات الطرقية، والخطوط الحديدية وإنشاء الخطوط بالكشف على شبكات الطرق والجسور والعبارات، والسكك الحديدية ومحطاتها.

- وضع شقق سكنية في سكن السكك الحديدية في حلب لخدمة المحافظة لإيواء المتضررين ومدها بالمستلزمات الضرورية.

- تساند الروافع الشوكية وروافع الحمولات الكبيرة الموجودة في مرفأ اللاذقية عمليات إزالة للأنقاض في اللاذقية منذ الصباح الباكر.

- الآليات الثقيلة المتوافرة في مؤسسات وشركات قطاعات النقل المختلفة وفرق الدفاع المدني والإطفاء المتواجدة في المطارات والموانئ في خدمة عمليات المحافظة على مدار الساعة.

- تقوم الفرق الفنية في كافة مباني المؤسسات والشركات والمديريات بتقييم تصدعات المباني والكشف الفني وسلامتها وسلامة العمل فيها.

⁃ ويتم المتابعة على مدار الساعة لأي مستجدات بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والمحافظات.

المصدر: RT

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