تحركات في مصر لمواجهة أزمة الغلاء الفاحش

كشف تقرير حكومي مصري، عن إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة أزمة الغلاء الفاحش التي تضرب البلاد في الوقت الراهن.

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وكشف التقرير أن الوزارة أطلقت القافلة في محافظة بني سويف، حيث تشمل 27 سيارة محملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الوزارة، ومزارعها والجهات الإنتاجية التابعة لها، لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى من 20 إلى 40٪.

كما أعلن وزير الزراعة المصري السيد قصير، أنه تم الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث تم خلال الأسبوع الماضي الإفراج عن 135 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 91 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير الجاري.

وسلط البيان الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة آليات تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف، وذلك بحضور السيد القصير.

المصدر: القاهرة 24