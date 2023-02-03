إيران تلغي قيودا على إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد

نشر رئيس هيئة الضرائب الإيرانية داود منظور مرسوما حول إلغاء القيود الضريبية على الأفراد والكيانات القانونية عند إدخال العملات الأجنبية إلى إيران، وفقا لتقارير وكالة "تسنيم".

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وقالت "تسنيم" الإيرانية: "ذكر رئيس مصلحة الضرائب الحكومية الإيرانية أن استيراد العملة (سواء كان نقدا أو بالتحويل) معفى من دفع الضرائب. ويجب التصريح عن الأموال التي يتم إدخالها في نقاط الجمارك عند الدخول، يمكن لأي فرد أو كيان قانوني إدخال أي مبلغ من العملة إلى البلاد".

وبحسب الوكالة الإيرانية فإن القرار سار حتى 20 نوفمبر 2023.

المصدر: نوفوستي