 
مباشر

إيران تلغي قيودا على إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد

مال وأعمال

إيران تلغي قيودا على إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uonl

نشر رئيس هيئة الضرائب الإيرانية داود منظور مرسوما حول إلغاء القيود الضريبية على الأفراد والكيانات القانونية عند إدخال العملات الأجنبية إلى إيران، وفقا لتقارير وكالة "تسنيم".

إقرأ المزيد
إيران تسمح لمحلات الصرافة بتداول العملات الأجنبية
إيران تسمح لمحلات الصرافة بتداول العملات الأجنبية

وقالت "تسنيم" الإيرانية: "ذكر رئيس مصلحة الضرائب الحكومية الإيرانية أن استيراد العملة (سواء كان نقدا أو بالتحويل) معفى من دفع الضرائب. ويجب التصريح عن الأموال التي يتم إدخالها في نقاط الجمارك عند الدخول، يمكن لأي فرد أو كيان قانوني إدخال أي مبلغ من العملة إلى البلاد".

وبحسب الوكالة الإيرانية فإن القرار سار حتى 20 نوفمبر 2023.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا