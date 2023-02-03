"الدينار الكويتي الأعلى".. العملات العربية تقفز بشكل كبير في مصر

ارتفعت أسعار العملات العربية، اليوم الجمعة، أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع.

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وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي ارتفاعا، حيث بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري أعلى العملات العربية سعرا 95.49 جنيه للشراء و99.21 جنيه مقارنة بـ97.77 جنيه مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بارتفاع 1.44 جنيه.

وارتفع سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهلا تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 8.02 جنيه للشراء و8.05 جنيه للبيع مقارنة 7.94 جنيه بزيادة 11 قرشا.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهلا تعاملات الجمعة في البنك الأهلي 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع مقارنة 8.12 جنيه بارتفاع 11 قرشا.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

المصدر: صدى البلد