الشركات التكنولوجية الكبرى تكشف عن أدائها في الربع الأخير من العام الماضي

كشف عدد من الشركات التكنولوجية الكبرى عن أدائها المالي في الربع الأخير من عام 2022.

وأعلنت شركة "آبل" عن انخفاض في عائداتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بسبب انخفاض مبيعات هواتف "آي فون" الذكية.

وكانت عائدات الشركة 117.2 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ما يعتبر أقل بنسبة 5% من مؤشرات الفترة ذاتها من عام 2021.

أما عائدات شركة "ألفابيت" التي تمتلك "غوغل"، فإنها كانت دون التوقعات خلال الفترة ذاتها.

وبلغت عائدات الشركة 76 مليار دولار، وأرباحها 13.6 مليار، ما يعتبر أقل مما كان في الفترة المماثلة من العام السابق. كما انخفض سعر أسهمها بنسبة أكثر من 6%.

وأظهرت شركة "أمازون" العملاقة أداء أحسن مما كان متوقعا، حيث تمكنت الشركة من تقليص نفقاتها.

وارتفعت مبيعات الشركة حول العالم بنسبة 9% في الربع الأخير من العام، لتصل إلى 149.2 مليار دولار. ومع ذلك انخفض سعر أسهمها بنسبة 4%.

المصدر: فرانس برس