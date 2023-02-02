بعد أزمة سفينة الغاز.. قناة السويس تتحدث عن إحصائيات غير مسبوقة

أصدرت قناة السويس في مصر بيانا حول إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يناير الماضي بعد أزمة تعطل سفينة غاز في الممر الملاحي أمس الأربعاء.

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وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن القناة سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 802 مليون دولار، ليتخطى بذلك الإيراد الذي سجله شهر أغسطس لعام 2022 بفارق قدره 56.4 مليون دولار.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2023 شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1774 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 381 سفينة بنسبة زيادة قدرها 21.5%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 123.5 مليون طن مقابل 106.2 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 17.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 16.3%.

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال شهر يناير من العام الميلادي الحالي حققت زيادة كبيرة قدرها 47% من حجم إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات القناة خلال شهر يناير من العام الجاري 802 مليون دولار مقابل 546 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 256 مليون دولار.

وأوضح الفريق ربيع أن التقارير الملاحية خلال شهر يناير 2023 رصدت ارتفاع معدلات عبور ناقلات البترول بزيادة هى الأكبر من نوعها لتسجل أعلى معدل عبور شهري لناقلات البترول بعبور 677 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية لها بإجمالي حمولات صافية قدرها 34.5 مليون طن، كما ارتفعت معدلات عبور سفن الصب بنسبة 17.1% وحاملات السيارات بنسبة 16.3% مقارنة بمعدلات عبورها خلال شهر يناير من العام الماضي وهو ما يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.

وأكد رئيس الهيئة على أن المؤشرات غير المسبوقة التي تسجلها إحصائيات الملاحة بالقناة تأتي نتاجا لاستراتيجية تطوير المجرى الملاحي التي انتهجتها الهيئة على مدار السنوات الماضية حيث نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها العالمي لتظل أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانا، لافتا في هذا الصدد إلى استمرار البناء على هذا الإنجاز من خلال العمل على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي سيتيح زيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%.

المصدر: RT