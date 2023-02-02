ملياردير إماراتي يعلن استعداده لإطلاق مشاريع كبرى في مصر

أعل الملياردير الإماراتي خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين عن تواجده في مصر للإعلان عن مشاريع كبرى.

نقضي فترة في جمهورية #مصر العربية الشقيقة، نقوم خلالها بتجهيز دراسات لبعض المواقع في #القاهرة استعداداً للإعلان عن مشاريع قريباً بإذن الله.

حبي لمصر متأصل في ضلوعي، وآمل أن أنمي وجودنا فيها أكثر وتأمين عدد أكبر من فرص العمل للشباب المصري. — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) February 2, 2023

إقرأ المزيد

وكتب الحبتور عبر حسابه الرسمي على تويتر: نقضي فترة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، نقوم خلالها بتجهيز دراسات لبعض المواقع في القاهرة استعدادًا للإعلان عن مشاريع قريبًا بإذن الله.

وتابع الملياردير الإماراتي: حبي لمصر متأصل في ضلوعي، وآمل أن أنمي وجودنا فيها أكثر وتأمين عدد أكبر من فرص العمل للشباب المصري.

ويعد الحبتور من أكثر رجال الأعمال شهرة في الإمارات والعالم العربي، إذ تبلغ ثروته 6.5 مليار دولار بحسب وسائل إعلام.

وبدأ الحبتور مسيرته المهنية موظفا في شركة إنشاءات إماراتية محليّة، ليؤسس بعد ذلك عام 1970 شركته الخاصّة والتي أطلق عليها آنذاك اسم شركة الحبتور للمشاريع الهندسية، وكان ذلك في حقبة شهدت تغييرا جذريا في المنطقة. إذ تأسس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وضم تحت راية واحدة وللمرّة الأولى الإمارات السبع. وقد ألهمه هذا التغيير لكي يتعهد ببناء سلسلة من المشاريع الرائدة، التي تكللت جميعها بنجاح باهر.

وبدأت المجموعة كشركة هندسية صغيرة في عام 1970، واليوم واحدة من مجموعات الشركات الأكثر تقديرًا في المنطقة، مع أعمال في قطاعات الضيافة والسيارات والعقارات والتعليم والنشر. وتستمر المجموعة بالنمو، مؤمّنة الوظائف لآلاف الأشخاص.

المصدر: القاهرة 24