السعودية والإمارات والبحرين ترفع أسعار الفائدة وقطر تبقيها بلا تغيير

رفع البنك المركزي السعودي، ومصرف البحرين المركزي، ومصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة في أعقاب زيادة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الفائدة للمرة الثامنة على التوالي منذ مارس 2022.

وفي المقابل قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية.

وفي التفاصيل، قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس، من 4.4% إلى 4.65%، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 2 فبراير 2023.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

من جهته، رفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة.

وقال المركزي السعودي إن قراره برفع الفائدة جاء في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

كما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

وقال المركزي البحريني إنه تقرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.00 في المئة، إلى 5.25 في المئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.00 في المئة إلى 6.25 في المئة، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.50 في المئة إلى 6.75 في المئة.

وأوضح المركزي البحريني أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

بدوره، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء بعد تقييمه للسياسات النقدية الحالية.

وقال مصرف قطر المركزي إنه يهدف أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن سعر فائدة الإيداع سيبقي عند 5 في المئة، وسعر فائدة الإقراض عند 5.5 في المئة، وسعر إعادة الشراء عند 5.25 في المئة.

وأوضح المركزي القطري أنه سيستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر في الاستقرار المالي، وسيقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

المصدر: وكالات