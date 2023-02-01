لافروف: روسيا والجزائر تسعيان لاستقرار أسواق الطاقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والجزائر تسعيان لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشيرا إلى عدم جواز التلاعب بالأسعار الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها.

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وقال لافروف في حديث لقناة RT Arabic، إنه "خلال الاجتماع الوزاري الأخير لدول "أوبك+" اتخذ القرار الذي أكد على الموقف الموحد والمنسق لجميع أعضاء المجموعة تجاه تنظيم السوق النفطية بناء على التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين".

وتابع أن "هذه الخطوة أثارت رد فعل منزعجا من الذين أرادوا أن تخدم السوق مصالحها فقط على حساب منتجي "الذهب الأسود". وتمكنت "أوبك+" من الإصرار على موقفها وأثبتت أن هذا الإطار يمثل تجمعا جديا ومستقلا وموثوقا به للدول المسؤولة".

وأشار إلى أنه يمكن قول ذلك عن منتدى مصدري الغاز أيضا، الذي يتم في إطاره تنسيق المواقف بين الدول التي تزود الأسواق العالمية بالغاز الطبيعي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.

وقال لافروف إن "هناك توافقا تاما في مواقف روسيا والجزائر بهذا الصدد ونحن نسعى إلى أن تكون الأسواق مستقرة. ولذلك يجب ألا يحاول أحد التلاعب بالأسعار والدفع بها إلى جهة أو أخرى، مثلما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تجاه النفط والغاز الروسيين".

المصدر: RT