أسعار الغذاء تواصل الارتفاع في منطقة اليورو

انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في يناير الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي إلى 8.5% مقابل 9.2% في ديسمبر الماضي، لكن أسعار الغذاء واصلت الارتفاع في الشهر الماضي.

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وجاء تراجع معدل التضخم بفضل استقرار أسعار الطاقة، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء "يوروستات" اليوم الأربعاء.

توقع خبراء استطلعت آراءهم شركة "فاكتست" أن يرتفع متوسط أسعار المستهلكين بنسبة 9% في يناير 2023. وبلغ التضخم ذروته في أكتوبر 2023 مسجلا 10.6%.

ويفسر تباطؤ التضخم الشهر الماضي بشكل أساسي بارتفاع أقل حدة للأسعار في قطاع الطاقة (الكهرباء، الغاز، النفط)، إذ إن أسعار العام الماضي التي تجري المقارنة بناء عليها، كانت أصلا مرتفعة جدا.

كما أظهرت البيانات أن أسعار الغذاء (بما في ذلك المشروبات الكحولية والتبغ) تواصل الارتفاع وبلغت 14.1% في يناير 2023، مقابل 13.8% في ديسمبر الماضي.

وينطبق ذلك أيضا على أسعار السلع الصناعية التي ارتفعت بنسبة 6.9% على أساس سنوي، أي أكثر بـ0.5% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

المصدر: أ ف ب