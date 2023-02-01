"غازبروم نفط" تكتشف "نافورة نفط" في مقاطعة أورينبورغ

قالت شركة "غازبروم نفط"، في بيانها اليوم الأربعاء، إنها اكتشفت حقل نفط جديدا في منطقة تاشيلسكي في مقاطعة أورينبورغ.

ووفقا لها، عند حفر بئر التنقيب والتقييم في منطقة الترخيص تم الحصول على نافورة بمعدل تدفق يزيد عن 490 مترا مكعبا في اليوم.

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ويدل التقييم الجيولوجي، على أنه بعد الانتهاء من تجهيز البئر، قد يزيد معدل التدفق بشكل كبير.

وأضاف اليوم: "تبلغ الاحتياطيات الجيولوجية للحقل 53 مليون طن مكافئ نفطي. ويتمتع الخليط النفطي المستخرج بلون برتقالي ساطع غير معتاد، وينتمي إلى فئة النفط الخفيف من حيث خصائصه ولا يحتوي على شوائب. ولاحقا سيدخل الحقل ضمن مركز الإنتاج الواعد لشركة غاز بروم نفط في منطقة الفولغا والأورال".

وذكرت الشركة، أن عمق البئر الجديد، 5.8 كلم وهو عمق قياسي بالنسبة لهذه الشركة.

المصدر: تاس